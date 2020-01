Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Marsala. Ecco quanto affermato: «La gente sa che devi fare la prestazione, ma non abbiamo subito. Una delle migliori prestazioni? Vi dico che col Troina ho visto un buon Palermo, oggi ho visto una squadra in salute ma un po’ indietro come prestazione. Mauri? Ho deciso io sul rigore. Silipo? Come per tutti gli allenatori, c’è la sfortuna e la fortuna, se oggi Silipo non avesse segnato, sostituendo Felici Pergolizzi sarebbe stato crocifisso vicino Santa Rosalia, sono calciatori diversi».