Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Marsala. Ecco quanto affermato: «Ricominciare a vincere è sempre importante. Le prime sfide del nuovo anno sono sempre così, ci vuole qualche partita per smaltire. Ho visto carattere: la squadra ha voluto la vittoria. Il Marsala è una buona squadra. Fischi dopo il cambio? Prima mi fischiavano, poi uscendo mi hanno applaudito, non me ne ero accorto, la gente è libera di fare quello che vuole, finché alleno il Palermo le scelte le faccio io. Felici è stato due-tre giorni senza allenarsi, ha preso antidolorifici. Oggi lui come Martin non poteva giocare, è entrato Silipo e ha fatto la sua prestazione, io devo valutarli durante la settimana».