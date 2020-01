Dopo la vittoria in casa del Palermo, che apre questo 2020 vincendo 3-1 il derby contro il Marsala, la società rosanero ha reso nota la firma del contratto del nuovo acquisto della società, Roberto Floriano. Il classe ’86, dopo l’esperienza al Bari, arriva in Sicilia per contribuire alla scalata dei rosa. Ecco qui di seguito il post Facebook della società.