Al termine del match tra Palermo e Marsala, è intervenuto ai microfoni anche il presidente della formazione lilibetana Domenico Cottone: «Ci può stare il risultato, gli episodi ci sono andati contro, sono contento per il Palermo ma secondo me se continua così non vince il campionato, in questa maniera aspettando gli episodi non si vince, io sono un tifoso rosanero». Il presidente ha poi continuato: «Problema? Non lo so, noi l’abbiamo avuto in passato, non c’ero io a Marsala prima, Pergolizzi forse è troppo difensivista».