Al termine del match tra Palermo e Marsala, è intervenuto ai microfoni anche il presidente della formazione lilibetana Domenico Cottone: «Se apro il giubbotto ho la maglietta rosanero, non sono contento perché non ho visto un Palermo spumeggiante a tratti ho visto che il pubblico forse ha fischiato Pergolizzi. La papera del nostro portiere è stato un regalo al Palermo». Il presidente ha poi continuato: «Che Marsala ho visto? Ci hanno condannato gli episodi, il primo rigore è stato un regalo, il secondo gol è un regalo del nostro portiere. Ma con i regali non si vincono i campionati».