Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Il Nola sta facendo un campionato ottimo e sono spensierati. Facciamo due campionati diversi, noi abbiamo più pressioni. Ho sempre detto che preferisco giocare per vincere il campionato, non ho visto una gara dove qualcuno ci ha lasciato un tappeto. Dobbiamo cercare di avere meno difficoltà possibili ed essere un po’ più spensierati. Pensiamo partita dopo partita. Sotto l’aspetto mentale dobbiamo essere più sereni, in gara ci vogliono certezze, agonismo e cattiveria. Dobbiamo dimostrare sul campo di avere qualcosa in più».