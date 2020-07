Rosario Pergolizzi, ex allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Feel Rouge Tv”. Ecco quanto affermato: «In questi mesi ho dormito poco per la grande responsabilità. In due volte che ho allenato il Palermo, ho avuto grandissime soddisfazioni. Futuro? Mi piacerebbe un club con un progetto chiaro, altrimenti resto a casa. Venendo da Palermo, posso scegliere senza fretta».