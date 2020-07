Diletta e Zlatan, un Tik Tok che fa scintille (VIDEO)

Un video o una foto assieme a Zlatan Ibrahimovic garantirebbe un successo di likes a chiunque, figuriamoci poi se spostare tale video è una delle giornaliste sportive più note in Italia, se non la più nota al momento: Diletta Leotta fa letteralmente impazzire i propri seguaci grazie un simpatico Tik Tok, pubblicato poi su Instagram, in cui si esibisce in un divertente balletto, con la presenza alle sue spalle del fuoriclasse svedese, che, applaudendo, sembra approvare la performance della ragazza.