Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Se mi stupisce che si pensi poco all’avversario? Io ritengo che nella preparazione della partita dei concetti vanno dati. Facciamo vedere delle immagini per vedere come giocano, ma bisogna far vedere lati positivi e negativi della propria squadra, vanno fatte delle determinate cose in base all’avversario che si fa ad affrontare. La partita va preparata e ogni partita si prepara in maniera diversa. La mia squadra deve sapere cosa fare e che tipo di squadra va ad affrontare».