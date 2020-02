Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Se parlano tutti e non diamo continuità è meglio stare zitti. Non è problema di attributi, ma personalità nella gestione della partita, nella lettura della gara. L’allenatore può sbagliare o indovinare i cambi, ma durante la gara può fare poco. La partita va preparata ma in campo la squadra deve avere il modo giusto di pensare, fare fallo oppure mettersi davanti la palla».