Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara vinta contro il Biancavilla: «Avevo il pensiero di decidere la formazione. Chi è entrato ha fatto bene. Mi dispiace non aver fatto entrare Ficarrotta. Oggi ho fatto i cambi che avrebbe fatto ogni allenatore. L’ho letta in questa maniera. Io non vinco nulla, vince la città e il Palermo».