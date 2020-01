Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Marsala. Ecco quanto affermato: «Ricciardo può essere il primo rigorista, l’unico obiettivo è di vincere, poi le critiche meglio a me che a loro. Quando perdi contro la concorrente c’è pressione, 5-6 punti di vantaggio sul Savoia sarebbero la stessa cosa. Questa è una squadra che anche sull’1-1 ha cercato di vincere, per noi era importante farlo e ricominciare col piede giusto, abbiamo lavorato 10 giorni rischiando qualcosa. Non abbiamo avuto infortuni muscolari mettendo un po’ di benzina. Rizzo Pinna non gioca? È 2000, se levo Felici e metto Rizzo Pinna perdiamo la partita. Avrei dovuto sostituire Ficarrotta o togliere un centrocampista per mettere lui, con la regola degli Under non si può sostituire un 2000 con un 2001».