Il centrocampista e capitano del Palermo Alessandro Martinelli, è intervenuto ai microfoni al termine del match che ha visto i rosanero vincere per 3-1 nel derby contro il Marsala: «Sapevamo che non potevamo essere brillantissimi perché venivamo da giorni di duro lavoro, magari all’inizio avevamo un po’ di timore». Il giocatore ha poi continuato: «Grinta? È una mia caratteristica, il mio obiettivo è non farla mai mancare. Botta nel finale? Niente di che una botta alla tibia».