Al termine del match tra Palermo e Marsala, è intervenuto ai microfoni anche il presidente della formazione lilibetana Domenico Cottone: «Il Marsala si deve salvare, quelle sotto di noi oggi hanno perso, l’importate è fare punti in casa, vogliamo fermare il Savoia per aiutare il Palermo. Sono molto amico di Mirri. Luca ficarrotta? La squadra deve giocare per lui, non ha fatto bene, ma non dite che ve l’ho impaccato (ride ndr.)».