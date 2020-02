Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara vinta contro il Biancavilla: «Lucca sta meglio. In quel momento andava bene il fatto che entrasse. Complicato scegliere? No, me la fanno la formazione (ride ndr.). Bello gestire tutti questi giocatori. Io vorrei una rosa di 35 giocatori perché gestire è bello».