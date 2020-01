«Floriano bocciatura per Ficarrotta? No, assolutamente. Floriano può essere motivazione per chi ha giocato meno. Non è bocciatura per nessuno, so che devo prendermi le responsabilità ed è giusto che io abbia le mie strategie, ci sono degli equilibri che devo fare rispettare». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Rosario Pergolizzi in conferenza stampa.