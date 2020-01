«Io credo che mi servirà valutare anche chi ha giocato meno, a noi forse è mancata dinamicità. Dobbiamo migliorare sottoporta. Bisogna riportare tutti in forma e tornare a fare gol che è fondamentale. Non so se è questione mentale o fisica, ritrovandosi la squadra può avere qualcosa in più». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Marsala.