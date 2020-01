«Del Marsala dobbiamo temere quelli che sono in avanti. Hanno giocatori buoni e si sono rinforzati. Non dobbiamo temere gli altri, con cattiveria e fame ce la possiamo giocare con tutti». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Marsala.