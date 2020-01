«Aiuto dei tifosi? Io credo che tutto può aiutare in base a come valuti, a noi fa piacere il pubblico, ma dobbiamo andare in campo con la testa giusta e fare tutto bene. Per noi è fondamentale vincere il campionato». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Marsala.