«Crivello chiedeva il cambio, così come Floriano. Dobbiamo allenarci e migliorare la condizione fisica. Crivello non rischia, Dovrebbe recuperare. Peretti starà qualche giorno a riposo per un piccolo problema avuto alla spalla». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in mixed zone al termine del match contro l’Fc Messina.