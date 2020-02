Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Il problema siamo noi, spesso l’allenatore è visto che parla del Nola, fa i complimenti ecc… Io credo che ci voglia rispetto per tutti, non è un fattore di debolezza o essere forti, è un concetto di preparazione ed un fattore personale».