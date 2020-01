«Se ci siamo posti l’obiettivo di replicare le 10 vittorie? Se l’andazzo è questo dobbiamo pedalare, pedalare e pedalare. Dobbiamo trovare l’equilibrio e la serenità giusta. L’andazzo deve essere quello di una squadra che deve pedalare, non so se ne faremo altre 10 ma ci vorrà un mantenimento di punti importanti». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Rosario Pergolizzi in conferenza stampa.