L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Dalla A alla D: sedotto e abbandonato? «Mi aspettavo di rientrare nei piani della società, forse mi hanno mandato in prestito per farmi le ossa. Ho il precontratto col Verona ma, se entro giugno non dovessero confermarmi, mi ritroverò svincolato».