“Penalizzazione o retrocessione in Serie B”: il processo è iniziato e la sentenza è durissima | Cacciati dal grande calcio

Inizia il processo per decidere il futuro del club, che si difenderà in tribunale. Sentenza che rischia di essere durissima: retrocessione e penalizzazione.

Inizierà a breve il processo per decidere se le violazioni del club siano effettive, o se la proprietà riuscirà a difendersi e provare – come ha già dichiarato di volere fare – che tutte le accuse sono false.

Battaglia legale tra Federazione e club sarà. Lo si era previsto con largo anticipo. Del resto, le presunte violazioni sono tante, troppe, circa 115 nell’arco di ben 7 stagioni. Dal canto suo il top club ha fatto sapere che possiede già le prove per fare cadere tutte le accuse, prove inconfutabili.

Quello che rischia però, qualora dovesse perdere il processo e gli eventuali ricorsi, sono punti di penalizzazione, sanzioni e addirittura c’è chi ha ipotizzato una clamorosa retrocessione in Serie B. Ecco tutti gli scenari e come si svolgerà il processo.

Sanzione quasi certa: cosa rischia il club

Intanto dall’Inghilterra i media britannici hanno riportato di sanzioni quasi certe per il top club. Quello messo sotto torchio dalla giustizia sportiva in questi mesi. Stiamo parlando del Manchester City, che come detto dovrà rispondere in tribunale di 115 presunte sanzioni.

Una pena che l’EFL potrebbe decidere di infliggere ai citizens, come esempio anche per le altre squadre. Tutte le presunte trasgressioni fanno riferimento al cosiddetto Fair Play Finanziario interno. Recentemente Keith Wyness in un podcast, è intervenuto sull’argomento. Ecco cosa ha detto al riguardo l’ex dirigente dell’Everton.

Sanzioni FFP: “Il City farà fatica”

Al momento la società rimane ottimista, ma una volta viste le accuse il club potrebbe fare fatica. E’ la tesi di Wyness, intervento al noto podcast Football Insider. Secondo l’ex dirigente dell’Everton infatti, una volta che il City prenderà atto delle accuse sarà molto difficile difendersi.

A inizio 2025 è attesa la sentenza, ma come ricordano dall’Inghilterra il caso non farà bene al calcio inglese. Più aventi si procrastinerà il verdetto, peggio ne uscirà tutta la Premier League. Come ricordano oltremanica inoltre, c’è anche l’ipotesi di retrocessione in Championship tra gli scenari peggior per il City di Guardiola. Intanto i campioni d’Inghilterra si dicono sicuri di riuscire a fare cadere le accuse.