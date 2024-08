Infortunio Morata: più grave del previsto | La data del ritorno in campo è problematica

Ansia in casa milanista, visto che il bomber spagnolo rischia di saltare una parte fondamentale della stagione rossonera.

La Serie A 2024-25 è ormai cominciata, e nella prima giornata non sono affatto mancate le sorprese. In particolar modo è stato il Milan a steccare tra le tante big. Il club sette volte campione d’Europa è stato infatti fermato sul pari in casa contro il Torino, al termine di un match che per come si era messo aveva fatto intravedere addirittura il rischio di una sconfitta per il Diavolo.

Infatti i Granata erano in vantaggio di due gol a pochi minuti dalla fine, quando Alvaro Morata prima e Noah Okafor poi hanno completato una grande rimonta. E’ stato proprio il centravanti spagnolo ad aver cambiato le cose in casa rossonera. Infatti l’ex Juve ha fatto subito bene dal suo ingresso in campo, firmando appunto il sigillo del momentaneo 1-2 che è valso poi il pareggio sperato.

Purtroppo però sul fronte del giocatore fresco vincitore degli Europei con la sua Spagna non giungono solo buone notizie. Infatti il bomber ha segnato, ma è rimasto anche vittima di un infortunio che rischia di farlo rimanere ai box più tempo del previsto, e soprattutto di costringerlo a saltare una fase cruciale della stagione rossonera.

Problema non da poco per Morata

Al termine della sfida con il Torino è arrivato un responso medico sul bomber iberico che ha lasciato tutti senza parole. Morata a causa di un problema al quadricipite femorale sarà costretto a rimanere ai box per almeno tre settimane.

Di conseguenza mister Paulo Fonseca non potrà contare su di lui per le prossime uscite in programma con Parma e Lazio, e lo stesso giocatore non sarà convocato dalla sua nazionale per le prossime sfide di Nations League. La paura in quel di Milanello però è un’altra.

Tremano Fonseca e tutti i tifosi

Sebbene il rientro di Morata dovrebbe essere previsto per la quarta giornata di campionato contro il Venezia, la paura dalle parti di Milanello è quella che il suo stop possa prolungarsi.

In particolar modo il timore è che l’ex Atletico Madrid non sia a disposizione per il derby e per la prima partita di Champions League. Uno scenario che dunque si vuole evitare a tutti i costi in casa rossonera. Ed è per questo che Fonseca lo userà solo quando il suo problema sarà completamente passato.