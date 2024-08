“A dicembre sarà esonerato”: scandalo in Serie A dopo la prima giornata | È già finita

Salta subito una importante panchina del nostro campionato: addio imminente dopo le parole delle scorse ore che non lasciano scampo.

Dopo una lunga attesa finalmente il campionato di Serie A ha aperto i battenti. Le squadre sono scese in campo per la prima giornata di questa nuova stagione per la gioia di tifosi ed appassionati.

Non sono di certo mancate le sorprese in questo primo step della nuova annata calcistica, che ha stupito tutti. Sono stati tanti i risultati inaspettati per le big italiane.

Ma a stupire ancora di più è quanto sta accadendo in queste ore, dove dopo appena un turno un allenatore è stato già praticamente esonerato: il tecnico in questione a dicembre farà le valigie.

Addio annunciato dopo la prima uscita

Una delle tante squadre che ha deluso all’esordio nel nuovo campionato di Serie A è stata ovviamente il Milan. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio nella sfida contro il Torino. Un risultato raggiunto solo negli istanti finali della partita grazie ad una rete di Okafor, permettendo quanto meno alla squadra di evitare una clamorosa sconfitta casalinga.

Il risultato di San Siro non è piaciuto di sicuro ai tifosi, ma anche gli addetti ai lavori non hanno perso tempo per muovere delle critiche pesanti nei confronti di squadra e allenatore. In particolar modo il giornalista Michele Criscitiello, direttore si SportItalia, non ha fatto troppi complimenti a tutto il contesto milanista, non risparmiando nemmeno il tecnico lusitano.

Le parole di Criscitiello

”Il Milan aveva illuso tutti nelle partite contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Ma c’è ancora il popolo che non capisce che le amichevoli valgono zero. Vale poco anche la gara contro il Torino, certo, perché mancava mezza squadra, perché non puoi stare bene al 17 agosto ma qualcosa va subito chiarita. Paulo Fonseca si deve mettere in testa che in Italia la difesa è più importante dell’attacco”.

”A San Siro il clima non è bellissimo. Se alla prima di campionato iniziano i mugugni per un errore di Rafael Leao, a dicembre non ci arriviamo. Se Davide Calabria viene sostituito e tutto lo stadio fischia il tuo capitano non è un bel segnale. Strascico degli errori del passato. Se il Toro avesse vinto 0-3 nessuno avrebbe detto nulla. Nel finale si è visto uno sprazzo di vero Milan ma le partite bisogna giocarle dal primo minuto e non dall’89esimo. Soprattutto se il tuo esordio è in casa”.