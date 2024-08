Il campionato inizia malissimo: infortunio e torna dopo la sosta | Lacrime amare in Serie A

Dopo il ko di Morata anche un altro giocatore di spessore tornerà dopo la pausa nazionali a causa di un problema non di poco conto.

La Serie A è appena iniziata, e gli allenatori devono già fare i conti con i primi problemi di formazione. Una delle questioni principali che rischia di far saltare il banco è quella del mercato. Ad esempio diversi club non schierano alcuni calciatori di grande rilievo in quanto sono coinvolti in trattative o perché fuori rosa o ancora hanno chiesto la cessione. E’ il caso dei vari Koopmeiners, Osimhen, Chiesa e tanti altri.

Allo stesso modo però i tecnici devono far fronte ai primi problemi fisici che i giocatori patiscono in questo avvio di stagione. Ad esempio Thiago Motta riabbraccerà solo dopo la sosta dovuta alle nazionali sia Khephren Thuram che Timothy Weah. Lo stesso discorso vale per Paulo Fonseca, che ha perso Alvaro Morata.

Oltre a questi però purtroppo un altro grande nome del nostro campionato dovrà aspettare la fine della pausa per tornare in campo. Il giocatore in questione infatti ha patito un grave guaio fisico che lo costringerà ai box per le prossime uscite della sua squadra. Una vera e propria batosta dunque, sia per lui che per il suo allenatore.

Ecco il giocatore infortunato

Nelle scorse ore l’Udinese ha comunicato che Alexis Sanchez è rimasto vittima di una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Un problema non di poco conto dunque, che gli farà saltare di sicuro le prossime uscite della squadra con Lazio e Como.

La cosa più grave però è che il Nino Maravilla difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per il match con il Parma in programma il prossimo 15 settembre. Una vera e propria tegola dunque per i friulani, che vedono slittare il secondo esordio del cileno.

La piazza deve attendere ancora il ritorno in campo di Sanchez

Dopo la scadenza del contratto con l’Inter, Sanchez, rimasto svincolato, ha optato per una scelta romantica per il suo finale di carriera: tornare in quel club che lo ha lanciato e reso grande da giovane.

Purtroppo però come abbiamo detto per il suo ritorno in campo i tifosi devono aspettare ancora qualche settimana. La certezza però è che quando arriverà il momento sarà una grande festa per tutto l’ambiente.