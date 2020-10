«Speriamo in Dall’Oglio e Tonucci che dovrebbero essere recuperati in vista di Bari. Bari che, come la Ternana, è stato costruito per vincere il campionato.

Cerchiamo di arrivare carichi alla sfida, motivati e concentrati come sempre.





Speriamo di recuperare qualche altro giocatore. Sono convinto che per il Bari sarà molto più dura incontrare il Catania, che non sarà quello visto contro la Ternana». Queste le parole del responsabile dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, rilasciate ai microfoni di “Telecolor” in merito alla sfida con il Bari.