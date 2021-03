La leggenda del calcio Pelé ha scelto di mandare un messaggio molto chiaro ai tanti seguaci sui social. O’Rey si è vaccinato contro il Covid-19 e ha reso pubblico lo scatto mentre gli veniva fatta l’iniezione da una specialista.

“Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per preservare la vita finché molte persone non avranno fatto il vaccino”, ha scritto O’Rey. “Continua a lavarti le mani e, se possibile, resta a casa. Quando esci, non dimenticare la mascherina e mantieni le distanze sociali. Tutto questo passerà se riusciremo a pensare agli altri e ad aiutarci a vicenda”.