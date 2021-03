In mattinata è arrivato l’esito dei tamponi: “L’U.C. Sampdoria informa che i tamponi naso-faringei effettuati questa notte ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo, fatta eccezione per il componente già risultato positivo ieri, il quale resta in isolamento fiduciario”.





Il derby, al momento, non è da considerarsi a rischio.