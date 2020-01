«Appagamento dei tifosi? No, se fosse in questo modo sarebbe un problema serio. L’entusiasmo non deve mai mancare, dopo 10 partite ci può essere un minimo calo perché ti senti più forte, con uno schiaffo torni sulla terra, non c’è senso di appagamento. Ci può essere alla fine del campionato quando l’abbiamo vinto. Io speravo che vincendo venisse più gente con l’Acireale mi aspettavo più gente, ma in realtà così non è stato. L’importante è che ci sia il pienone per festeggiare, i tifosi sono eccezionali e ci sono stati vicini. Ci daranno un mano fino alla fine». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.