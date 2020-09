«Sto bene, sto aspettando di rientrare in campo. Purtroppo l’infortunio è stato un pochino più serio del previsto. Dovrei essere pronto per la prossima settimana. Siamo agli sgoccioli. Conoscevo già il mister, ho lavorato tutta l’estate quindi la condizione fisica non è un problema. Questi 10 giorni sono serviti per ricaricarmi mentalmente». Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti dal ritiro di Petralia.