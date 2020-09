Una lunga battaglia contro il Coronavirus alla quale però un uomo di 64 anni di è dovuto arrendere. Secondo quanto riporta “Gds.it”, si tratta di Mario Fanelli, di Cattolica, il quale è deceduto sabato a causa delle ferite inferte dal Covid al suo organismo che, nonostante la scomparsa del virus, hanno compromesso gli organi al punto tale da richiedere un lunghissimo ricovero in terapia intensiva.

Mario Fanelli non soffriva di altre patologie, «prendeva giusto la pillola per la pressione», spiega la moglie che era rimasta contagiata in modo lieve.