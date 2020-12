«Per tanti l’impatto con la C è stato un qualcosa di nuovo. Bisognava trovare quell’algoritmo che permettesse la creazione di un grande gruppo. All’inizio abbiamo fatto fatica anche dal punto di vista della condizione. Personalità? Non si compra, una squadra o ce l’ha o non ce l’ha. Tanti in squadra ce l’hanno, a partire dall’allenatore. Bisogna tirar fuori il meglio da noi stessi. Almici è un giocatore importante, si è calato subito nella parte. Ci manca, ha fatto la differenza fino ad ora. Abbiamo bisogno dei tifosi in maniera pazzesca, per noi il tifoso palermitano è fondamentale. Il Palermo è la quinta città d’Italia, la piazza è importantissima, a livello dei top club italiani. Messaggio ai tifosi? Gli chiedo di starci vicino ed essere ottimisti. Zen? Avventura bellissima ed emozionante fatta con le Iene. Siamo contenti di aver dato un piccolo spazio per cercare di togliere qualche bambino dalla cattiva strada». Queste le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti a “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.