Mirri e Di Piazza sono due presidenti molto presenti. Di Piazza un po’ meno, ma è sempre presente. Mirri è sempre al nostro fianco nelle partite. Mirri mi sembra una persona che ci mette il cuore in quello che fa. Sogno? Voglio vincere il campionato. Spero di vincere il campionato. Poi mi piacerebbe anche un’altra cosa. So che c’è questo problema legato al Coronavirus, ma spero di festeggirare l’ultima partita in casa con tutto lo stadio pieno. Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.