«La sconfitta col Licata? Non tutte le sconfitte fanno male. La sconfitta col Licata ci ha fatto ricompattare. Ci siamo riscattati bene col Nola. Tutti hanno visto come abbiamo giocato. Forse quella sconfitta ci ha fatto bene. Peretti? Per me non è una sorpresa. Vedendolo allenarsi tutti i giorni non sono sorpreso della sua crescita. Sono sicuro che diventerà un grande difensore. Sta facendo la differenza e deve continuare così. E’ cresciuto molto e ora è un punto fermo». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.