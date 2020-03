«Come abbiamo preso la sconfitta col Savoia? Lì per lì eravamo un po’ frastornati per la sconfitta. Sapevamo che in caso di vittoria avremmo chiuso il campionato. Sarebbe stata tanta roba. Quella partita ha lasciato un pò di strascichi. Siamo stati bravi a far durare poco quel periodo difficile. Fortunatamente ci siamo ricompattati e i risultati sono venuti. Ma lì per lì un po’ di amarezza era rimasta». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm