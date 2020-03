«La partita col Savoia? Noi pensiamo partita per partita. Quella col Savoia è una partita come le altre, vale tre punti. Dobbiamo fare il nostro gioco. Sappiamo che se vinciamo o non perdiamo abbiamo grosse possibilità di portare a casa il campionato. Abbiamo otto partite da giocare e dobbiamo vincere partita per partita. Non possiamo fare calcoli. E’ difficilissimo». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.