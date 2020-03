Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Nola, Antonio Guarro, capitano del Nola, si è espresso così in merito all’episodio che lo ha visto protagonista nella gara disputata al Renzo Barbera 1 marzo: «Sono fiero di essere il capitano di questa società giovane e ambiziosa. Purtroppo domenica scorsa mi sono lasciato andare in un gesto istintivo, a cui nessun calciatore, in particolare chi indossa una fascia, deve cedere. In quanto capitano, sono pienamente consapevole di avere una duplice responsabilità: rappresentare questi colori ed essere un esempio per i più giovani. Domenica al Barbera non è stato così. Chiedo pertanto scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi: una società prestigiosa e una tifoseria storica come quelle del Palermo. Chiedo inoltre scusa ai miei compagni di squadra e alla società Nola».