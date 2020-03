Christian Poulsen, ex calciatore della Juventus, attuale assistente allenatore dell’Ajax, è stato messo in quarantena dopo essere stato a cena venerdì con una persona infetta da Coronavirus. Stando a quanto riferito dal “Telegraaf”, si tratta di una misura preventiva: se non sembra al momento manifestare sintomi. Oltre a Poulsen, sono stati messi in quarantena altri due membri dello staff dell’Ajax. Si tratta del preparatore atletico Alessandro Schoenmaker e di un fisioterapista. Dovranno assolutamente restare a casa fino al 13 marzo. Se non mostreranno alcun sintomo, potranno a quel punto riprendere a lavorare. Non è ancora noto chi assumerà temporaneamente le funzioni di Poulsen.