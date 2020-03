Altri casi sospetti di Coronavirus in Campania. Secondo quanto riportato da “Cronachedellacampania.it”, i familiari di Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia ed ex calciatore del Palermo, si sarebbero recati in ospedale con forte tosse e leggera febbre. In attesa degli esiti sulla loro situazione, sono stati messi in isolamento, come da prassi.