«Mirri? Lo vedo sempre alla stessa maniera. Motivato, con tantissima carica. Ha voglia di portare il Palermo nelle categorie che contano. E’ sempre lo stesso presidente con la sua immensa bontà. Serie B in due anni? Lo scorso anno avevamo l’obbligo di vincere, quest’anno questa parola non la usiamo, ma lo dico io, vogliamo andare in campo per vincere».

Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti dal ritiro di Petralia.