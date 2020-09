«Sarà un campionato tosto, duro, fisico, rognoso. Mi trovo meglio in A ed in B piuttosto che in C paradossalmente. Abbiamo perso un allenatore che ha esperienza da vendere. Sul campo ho lavorato poco ma lo vedo sempre nella stessa maniera, molto più evoluto. Se hanno preso Boscaglia allora gli obiettivi sono importanti c’è poco da dire. Il suo lavoro è sempre fondato su basi molto solide, caratteriali. Gioca bene, ha portato tante idee, una squadra motivata». Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti dal ritiro di Petralia.