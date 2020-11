Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Pelagotti, portiere in forza al Palermo, ha voluto rendere omaggio alla piccola Marta Episcopo. La bambina di dieci anni, tifosa del Palermo, che ha perso la vita mercoledì durante l’ora di educazione fisica presso la scuola media Vittorio Emanuele Orlando.

Ecco il suo messaggio: “Di fronte a cose di questo genere il nostro mestiere viene dopo. Il mio pensiero va tutto a te piccola Marta!! Che tu possa riposare e giocare in pace lassù”. In basso la foto in questione.