«Foggia? Purtroppo siamo umani, quindi ci sta. C’è poco da dire, abbiamo perso. Siamo una squadra che scende in campo sempre per portare i tre punti a casa. Domenica abbiamo sbagliato prestazione, non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. La classifica non la guardiamo mai, vogliamo pensare sempre partita dopo partita. Forse a Foggia ci hanno condizionato anche le condizioni atmosferiche, abbiamo dovuto giocare con le palle lunghe. Il piazzamento per i playoff è fondamentale, cerchiamo di vincere domenica dopo domenica e vediamo dove saremo a marzo». Queste le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti a “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.