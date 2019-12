Il portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, è intervenuto a margine dello spettacolo di beneficenza al Teatro Massimo organizzato in occasione della partnership siglata con la Maredolce Onlus di Ficarra e Picone. Ecco le sue parole: «La maglia non pesa, però sappiamo che abbiamo grande responsabilità di vincere. Cinque punti di vantaggio sulla seconda sono giusti. Dobbiamo continuare così. Tifosi? Mi hanno colpito per la cordialità, cosa che al nord si è persa. Qua siamo rimasti come nei vecchi tempi».