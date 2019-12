Il difensore del Palermo, Andrea Accardi, è intervenuto a margine dello spettacolo di beneficenza al Teatro Massimo organizzato in occasione della partnership siglata con la Maredolce Onlus di Ficarra e Picone. Ecco le sue parole: «Qui siamo tanti palermitani. Con alcuni ci siamo ritrovati. Essere al Palermo è motivo d’orgoglio. Tifosi al Barbera? Per un palermitano è un’emozione unica. L’emozione della rinascita è stato particolare. I nuovi erano a bocca aperta e anche i tifosi regalano emozioni. Come si fa a diventare calciatori? Non bisogna mollare e le cose possono cambiare. Ci vuole anche tanta fortuna. Auguro ai bambini di indossare la maglia della propria città».