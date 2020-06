Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ha commentato così la promozione in serie C dei rosanero: “È stata dura, sofferta, un po’ atipica poiché avremmo voluto festeggiarla davanti ai nostri tifosi. In certi momenti commovente, molto combattuta, ma alla fine siamo tornati tra i professionisti e vogliamo continuare questa nostra scalata per far tornare Palermo ed il Palermo dove merita STIAMO TORNANDO!!”. In basso il post in questione.

Visualizza questo post su Instagram

È stata dura, sofferta, un po’ atipica poiché avremmo voluto festeggiarla davanti ai nostri tifosi. In certi momenti commovente, molto combattuta, ma alla fine siamo tornati tra i professionisti e vogliamo continuare questa nostra scalata per far tornare Palermo ed il Palermo dove merita ❤️ STIAMO TORNANDO!! #siamoaquile🦅

Un post condiviso da Alberto Pelagotti (@albertopelagotti23) in data: 8 Giu 2020 alle ore 8:52 PDT