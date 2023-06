Il Pisa sta tentando il tutto per tutto per raggiungere un accordo con Daniele De Rossi. Secondo Alfredo Pedullà il neo-direttore sportivo del club, Alexsandar Kolarov è stato decisivo per sbloccare la trattativa dopo giorni di sondaggi. I nerazzurri erano anche su Pirlo e altri profili ma la bandiera della Roma è il prescelto e i colloqui sono in stato avanzato.