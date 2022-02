Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà scrive che Adrian Stoian è stato proposto al Palermo nelle ultime ore, ma la risposta del club rossonero è molto fredda per non dire definitivamente negativa.

L’esterno offensivo svincolato, che nei prossimi giorni compirà 31 anni, è alla ricerca di una nuova opportunità in Italia dopo le esperienze – tra le altre – con Crotone, Chievo e Ascoli. Ma in questo momento Stoian non rientra nei piani del Palermo.